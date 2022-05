Entrevista con Laura Fernández y un repaso a la vida de Zygmunt Baumann, novedades del último número de abril

1 Se lee en minutos Redacción



Una entrevista con la escritora Laura Fernández a cargo de Juan Cruz, una amplia reseña de la nueva biografía del intelectual polaco Zygmunt Baumann, el análisis al detalle del último libro "galdosiano" de Mario Vargas Llosa y las críticas y recomendaciones de las principales novedades literarias conforman el menú de esta semana del suplemento abril, el canal de libros que cada jueves se publica en las ediciones digitales de los diarios de Prensa Ibérica y en las impresas de El Periódico de España y El Periódico de Catalunya.

El periodista y escritor Juan Cruz, adjunto a la Presidencia de Prensa Ibérica, firma la entrevista con Laura Fernández, autora de La señora Potter no es exactamente Santa Claus. La autora barcelonesa, "alguien que fue promesa y que ahora se pasea por las estanterías y por los medios como representante legítima del porvenir de la literatura en lengua castellana", asegura que "la literatura española tiende a ser narcisista". "Invento porque la realidad no me gusta", afirma.

A lo largo de sus 16 páginas, abril da un repaso por las principales novedades editoriales, de las que destaca 'La mirada quieta (de Pérez Galdós), de Mario Vargas Llosa, un crítica de Lázaro Santana al libro en el que el Nobel repasa toda la obra de autor de 'Fortunata y Jacinta'.

El número de esta semana se complementa con artículos de Antonio Puente, Ricardo Baixeras, Valèria Gaillard, Marta Marne, Lauren García, Luis M. Alonso, Francisco Milletalcoba, José María Ridao, Marcos Ricardo Barnatán, Olga Merino, Violeta Serrano, Aloma Rodríguez, Rigoberta Cabello, Anna R. Alós y Elena Pita.

